Markette, havalı tabanca ile soygun girişimi
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Markette, havalı tabanca ile soygun girişimi

Markette, havalı tabanca ile soygun girişimi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'de havalı tabanca ile marketi soymaya kalkışan İ.Y. (22) yakalanıp, tutuklandı.

NEVŞEHİR'de havalı tabanca ile marketi soymaya kalkışan İ.Y. (22) yakalanıp, tutuklandı. Soygun girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı.

15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki bir zincir marketin şubesine gelen İ.Y., belinden çıkardığı havalı tabancayı kasiyere doğrultu. Kasiyerin tepki gösterip, bağırması üzerine şüpheli kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla İ.Y. yakalandı. Borcu olduğu için soygun girişiminde bulunduğunu öne süren İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Markette, havalı tabanca ile soygun girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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