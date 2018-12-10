Markette Etkili İletişime Busmek İmzası

'Hayat boyu öğrenme' prensibiyle kuruluşunun 13'üncü yılında eğitim çıtasını iyice yükselten, 30 kurs merkezinde 256 branşta yılda ortalama 30 bin kursiyere ulaşan BUSMEK, hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. Bir taraftan istihdama yönelik kurslarla nitelikli iş gücü yetiştiren, üniversite sınavı hazırlık kursları ile gençleri geleceğe hazırlayan BUSMEK, diğer taraftan özel sektörden gelen eğitim taleplerini de geri çevirmiyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Onur Market arasında market çalışanlarına 'iş ve sosyal hayatta etkili iletişim' konulu eğitim verilmesi için protokol imzalanmıştı. Onur Market'in Bursa'daki şubelerinde çalışan 2 bin personele BUSMEK tarafından haftada 8 saat olmak üzere 2'şer haftalık verilen eğitimlerde ilk grubu oluşturan 65 market çalışanı düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

En itibarlı perakendeci

Onur Market'in Bahar Mahallesi'ndeki merkezinde düzenlenen sertifika törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök, Mali ve Destek Operasyonları Müdürü Hakan Özen ve Ticaret Operasyonları Müdürü Onur Özen de katıldı. Onur Market Bursa Bölge Koordinatörü Murad Yavuz Gök törende yaptığı konuşmada, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yapılan ve 10 bin kişiye sorularak hazırlanan çalışmada 'Bursa'nın en itibarlı perakendecisi' seçildiklerini söyledi. Bu sonucun Onur Market olarak kendilerine daha fazla sorumluluk yüklediğini dile getiren Gök, "Çalışan arkadaşlarımızın müşterilerimizle daha nitelikli iletişim kurmaları açısından BUSMEK'e müracaat ettik. Bu noktada eğitim desteği nedeniyle Büyükşehir Belediyemize ve BUSMEK'e teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim şart

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da üniversite eğitimi devam ederken aldığı bir bilgisayar sertifikasının o yıllarda iş hayatına atılma noktasında kendisine farklı kapılar açtığını hatırlatarak, çalışanlara eğitimler konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizen Başkan Aktaş, "Bugün aldığınız sertifika, eğitimlerde duyduğunuz altın bir cümle bundan sonraki yaşamınızda size çok farklı kapılar açabilir. Bugün üniversite okumak bir ayrıcalık değil. Onu zaten okuyacaksın, herkes üniversite mezunu. Eğitim kesinlikle şart. Bu tür eğitimler sizi bir adım öne geçirebilir. Bu nedenle sırtınızda bir küfe olduğunu düşünün ve onu eğitimle doldurabildiğiniz kadar doldurun. Ben eğitime katılan tüm arkadaşları kutluyorum. Burada yapılan çalışmanın başka kurumlara da örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Aktaş, daha sonra eğitimlerini başarıyla tamamlayan market çalışanlarına sertifikalarını verdi.