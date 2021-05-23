YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
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YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı.

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonu marketinde alışveriş yapan Aysel D., eski sevgilisi olduğu iddia edilen Şevket Türksoy tarafından tekme tokat dövülüp, boğazına bıçak dayandı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olayda gözaltına alınan Şevket Türksoy tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Mayıs'ta öğle saatlerinde kent merkezi Karatepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun marketinde meydana geldi. Şevket Türksoy, alışveriş yapmak için geldiği akaryakıt istasyonun marketinde eski sevgilisi Aysel D. ile karşılaştı. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şevket Türksoy, Aysel D.'ye tekme tokat saldırdı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri, müdahale ederek Şevket Türksoy'u gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Şevket Türksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Öte yandan şiddet olayı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Şevket Türksoy'un darbederek yere düşürdüğü Aysel D.'ye tekme tokat saldırdığı, belinden çıkardığı bıçağı kadının boğazına dayadığı anlar yer aldı. Aysel D'nin yaklaşık 2 dakika boyunca Şevket Türksoy'ın şiddetine maruz kaldığı, market görevlileri ile müşterilerin ise olaya müdahale etmedikleri görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, büyük tepki topladı.

YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
YOZGAT MARKETTE ESKİ SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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