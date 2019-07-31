Markette en fazla Antep fıstığının fiyatı arttı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette yüzde 14,07 ile Antep fıstığı, üreticide yüzde 107,81 ile domates, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette yüzde 36,80 patlıcan oldu" dedi.