Markette çıkan yangını devriyedeki bekçiler ve polis fark etti
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Cumhuriyet Mahallesi, Ceyhan, Polis, Güncel

Markette çıkan yangını devriyedeki bekçiler ve polis fark etti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

08.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:23
Markette çıkan yangını devriyedeki bekçiler ve polis fark etti

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde bir markette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında maddi zarar meydana geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada bölgede devrile gezen mahalle bekçileri ve polisler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin ön kapısından girip, yangına müdahale etti. Zaman zaman küçük patlamalar yaşanırken, marketin bulunduğu apartmanda oturanlar büyük korku yaşadı. Daire sahipleri tahliye edilirken, yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine, mahalleli tarafından ayran ikram etti.Marketin arka bölümü ve et reyonlardaki dolaplar kullanılmaz hale gelirken, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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Manşet

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