Markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Sivas'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, marketin üzerindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas kent merkezi Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir markette çıktı. Geç saatlerde çıkan yangında bir marketin dış cephesi bilinmeyen bir nedenle alevler içerisinde kaldı. Geceyi aydınlatan yangın paniğe neden olurken, marketin üzerinde bulunan binadakiler tahliye edildi. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Maddi hasar oluşan yangında yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı