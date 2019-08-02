Markette çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde eşyaların kullanılamaz hale geldiği market yangını büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesinde bulunan bir markette yangın çıktı. Neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA