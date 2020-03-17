Markette çalışıyordu, işinin patronu olup 25 kişiye iş imkanı sundu Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki Yafez Turhan, babasının yanında mini markette çalışırken hayalini kurduğu iş yerini açarak kendi işinin patronu olup 25 kişiye de istihdam sağladı.

Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki Yafez Turhan, babasının yanında mini markette çalışırken hayalini kurduğu iş yerini açarak kendi işinin patronu olup 25 kişiye de istihdam sağladı.



Siirt'te babasının yanında çalışan Turhan, küçüklükten beri kendi işinin patronu olma hayalini kurmaya başladı. Okuldan arta kalan zamanlarda babasının yanında çalışan Turhan, 30 yaşına geldiğinde kendine ait iş yerini açmaya karar verdi. Oto ve vinç kiralama ile oto yıkama şirketi açan Turhan, 25 kişiye de iş imkanı sundu. Genç yaşta kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yafez Turhan, kent genelinde iş kollarını büyüterek 25 olan işçi istihdam sayısını iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi. Turhan, "Ticaret hayatına babamın emekli olduktan sonra açmış olduğu mini bir bakkalda başladım. 6 yaşında bu dükkana giderek yapmış olduğum ticari faaliyetler beni çok heyecanlandırıyordu. Okulların tatil olmasıyla beraber yaz dönemlerinde sürekli babama yardım ederdim. Tabi bu o zamanlar beni çok heyecanlandırırdı. Bir şey alıp satmak babamın bana olan güveniyle dükkanı açtırması bu konuda bana çok güven kazandırdı. Ticari faaliyetlerim o zamandan başladı diyebilirim. 2007 yılında Siirt'te açmış olduğumuz bazı ticari iş kollarında Siirt'in eksikliklerini görerek bu alanlarda işe başlamaya karar verdik. 2014 yılında yine Siirt'te kurumsal oto yıkama ve oto kiralama firmalarıyla ilimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz ticari faaliyetlerde yanımızda 25 kişi çalışmakta. İnşallah önümüzdeki yıllarda yeni iş kollarıyla istihdamı artırmak istiyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA