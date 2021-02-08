Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler

08.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:25
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler

KÜTAHYA'da bir markette bulunan ve içinde 20 bin lira değerinde altın olan çanta polise teslim edildi.

KÜTAHYA'da bir markette bulunan ve içinde 20 bin lira değerinde altın olan çanta polise teslim edildi. Çantayı sahibine vermek için araştırma başlatan polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Gaybiefendi Mahallesi'nde içinde 20 bin lira değerinde altın bulunan çantayı markette alışveriş yapan bir kadın müşteri, buldu. Çanta market yöneticileri tarafından polise teslim edildi. Ekipler de  güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Market sorumlusu Melek Cihangir, altınları sahibine ulaştırmak istediklerini belirterek, "Markette yaklaşık değeri 15-20 bin lira olan içi altın dolu çanta bulundu. Müşterimiz bulduğu altınları kasadaki arkadaşımıza teslim ettikten sonrabenim haberim oldu. Polisi arayarak kamera görüntüleri eşliğinde bulunan altınları teslim ettik" dedi.


Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler
Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Markette buldukları 20 bin liralık altını polise teslim ettiler - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:24:40. #1.15#
title