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Markette bıçaklı şahıs paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Markette bıçaklı şahıs paniği

Bursa'da sabah saatlerinde girdiği marketi ekmek bıçağıyla soymaya kalkan bir kişi kasiyerler ve vatandaşlar tarafından markete kapatılınca polis tarafından yakalandı.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da sabah saatlerinde girdiği marketi ekmek bıçağıyla soymaya kalkan bir kişi kasiyerler ve vatandaşlar tarafından markete kapatılınca polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Seyhanlar markette yaşandı. Elinde ekmek bıçağıyla marketin çevresinde dolandıktan sonra içeri giren kimliği belirsiz kişi, görevlilerden kasayı boşaltmalarını istedi. Korkan kasiyerler koşarak dışarı çıkıp çığlıklar atarak yardım istedi. Vatandaşlar ve çalışanlar tarafından marketin kapıları kapatılınca şüpheli şahıs alışveriş yapan bir kaç vatandaşla birlikte içeride kilitli kaldı. Şüphelinin elinde bıçakla markette dolaştığı anlar ise dışarıdan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - BURSA

Markette bıçaklı şahıs paniği

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