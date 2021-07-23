Markette bıçaklı dehşet: 1 ağır yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markete giren şahıs, önceden husumetli olduğu öne sürülen market müdürünü bıçakla yaraladı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir zincir markete giren şahıs, önceden husumetli olduğu öne sürülen market müdürünü bıçakla yaraladı. Bir çalışanı da evine kadar bıçakla kovalayan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 10.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre R.Y., önceden husumetli oldukları öne sürülen market müdürü Levent Y.'nin (27) çalıştığı zincir markete gelerek kendisiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.Y., yanında getirdiği bıçakla Levent Y.'ye saldırdı. Bıçak darbeleriyle market müdürü yere yığılırken, bıçaklı saldırgan bu kez diğer market çalışanı Rıdvan E.'ye saldırmak istedi. Bıçaklı saldırganın kovaladığı Rıdvan E., yakındaki evine sığınarak kapıyı kilitledi. Olayda bıçakla yaralanan market müdürü Levent Y. ise sağlık ekipleri tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Bıçaklı saldırının yaşandığı yerde polis ekipleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı