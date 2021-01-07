Markette adres soran kişiden şüphelenen emniyet amiri kovalamaca sonucu uyuşturucu ele geçirdi
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Markette adres soran kişiden şüphelenen emniyet amiri kovalamaca sonucu uyuşturucu ele geçirdi

07.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:22
Markette adres soran kişiden şüphelenen emniyet amiri kovalamaca sonucu uyuşturucu ele geçirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde alışveriş yaptığı markete adres sormak için giren kişiden şüphelenen emniyet amiri, zanlıyla yaşanan kovalamaca sonucu yarım kilogram esrar ele geçirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde alışveriş yaptığı markete adres sormak için giren kişiden şüphelenen emniyet amiri, zanlıyla yaşanan kovalamaca sonucu yarım kilogram esrar ele geçirdi.

İnönü Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki markette alışveriş yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amiri, market sahibine adres soran E.E'den şüphelendi.

Emniyet amirinin kimlik göstermesini istediği şüpheli, park halindeki otomobilin ön koltuğunda bulunan poşeti alarak kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından E.E, emniyet amiri tarafından yakalandı.

Elindeki poşette yarım kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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