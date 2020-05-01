Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı
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Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı

Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı
01.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:59

Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı Erzurum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı.

Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı

ERZURUM - Erzurum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı.

31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar iftar sofraları için alışveriş yapmaya dışarı çıktı. Alışveriş için market ve bakkallara giden vatandaşlar yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıfı almak isteyen vatandaşlar tatlı imalatçıların önünde kuyruklar oluşturdu.

Polisler ise vatandaşların kontrollü bir şekilde marketlere gitmesine izin verirken, kuyruktaki vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye uymaları hususunda uyarılarda bulundular.

Öte yandan, alışverişe çıkan vatandaşların Erzurum'un işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'ne girişlerine izin verilmiyor. Polis ekipleri araçları ve yayaları durdurarak açık olan marketlere doğru yönlendiriyor.

Market ve sokaklarda oluşan yoğunluğun marketlerin kapanma saati olan 14.00'ten sonra azalması bekleniyor.

Marketlerin kapanmasına dakikalar kala Erzurum'da hareketlilik yaşandı

Kaynak: İHA

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