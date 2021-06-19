Marketlere Yönelik Denetimler Devam Ediyor

MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOREkipler; marketlere yönelik yapmış olduğu denetimlerde işyeri açma, çalışma ruhsatları başta olmak üzere etiket, tarife fiyatları, marketlerin kaldırım işgalleri, HES kodu uygulama kuralları, işyeri açma ve kapama saatleri yönünde kontroller gerçekleştirdi.

MARKETLERE YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ekipler; marketlere yönelik yapmış olduğu denetimlerde işyeri açma, çalışma ruhsatları başta olmak üzere etiket, tarife fiyatları, marketlerin kaldırım işgalleri, HES kodu uygulama kuralları, işyeri açma ve kapama saatleri yönünde kontroller gerçekleştirdi. Eksiklik görülen işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren ekipler; "Denetimlerimizi belirlemiş olduğumuz programlar dahilinde devam ediyoruz. Normalleşme süresine girmiş olduğumuz bu dönemde denetimlerimizi bir nebze daha yoğunlaştırdık. Bu konuda marketlere denetimler gerçekleştiriyor ve uyarılarda bulunuyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre