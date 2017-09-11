Marketlere Tepki İçin Kırtasiyede Sebze-meyve Sattı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde kırtasiyecilik yapan 30 yaşındaki Bekir Çelebi, eğitim öğretim dönemi öncesi marketlerin kırtasiye ürünleri satmalarına tepki göstererek iş yerinde meyve-sebze satmaya başladı.



Serdivan'da iki büyük alışveriş merkezinin ortasındaki kırtasiyecilik yapan Bekir Çelebi, farklı bir eylem başlattı. Bekir Çelebi, kırtasiyelerin satış yaptığı okul sezonu öncesi süreci fırsat bilip reyonlarını okul ürünleriyle dolduran marketlere tepki olarak iş yerine manav reyonu kurdu. Kırtasiye önündeki tezgahta meyve ve sebze satmaya başlayan Bekir Çelebi, meslektaşlarını da bu eyleme destek vermeye davet etti.



Bekir Çelebi marketlerin bu süreçte küçük esnafın tükenmesine sebep olduğunu belirterek, "Ben esnaf çocuğuyum. Kırtasiye işine gireli 3 yıl oluyor. Bu uygulamamız öncelikle küçük esnafın tükenmesi her tarafta AVM'lerin açılması, marketlerde had hudut bilmez bir halde ürün çeşitliliğinin artması, neredeyse mutfak dolabı koyacak kadar, kitaplık dahi satmaya başlaması. Kırtasiye reyonu velevki diyelim olabilir, birkaç kalemden mal satılabilir ama bugün marketlerin, zincirlerin çoğu neredeyse kırtasiyeye dönmüş vaziyette. Okula gitmeden önce kendilerine çağırıyorlar bütün öğrencileri" dedi.



Marketlerin bu 1 aylık süreci fırsatçılığa çevirerek ticari ahlakı yok ettiğini kaydeden Çelebi şöyle konuştu:



"Biz bütün yaz boyunca burada 10 kuruşa fotokopi çektik, 10 kuruşa zarf sattık. En nihayetinde, burada dükkanımızın önü cephesi olduğu kadar geniş. Yazın sıcak günlerinde biz buraya dondurma tezgahı koyup, masalarımızı koyup burada dondurma satabilirdik veya karpuz döneminde Adana'dan karpuz getirip burada karpuz da satabilirdik. Ticaretin ahlakı var diye düşünüyoruz. Bunun uygun olmadığını düşünüyoruz. Özellikle bu 15-20 günde, hatta 1 aylık sezonu bir fırsatçılığa dönüştürerek bütün marketlerin, hatta AVM'lerdeki elbise mağazalarının dahi kırtasiye ürünü satma olayını böyle protesto etmeyi düşündük ve bu uygulamayı başlattık" - Adapazarısakarya