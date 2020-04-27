- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi
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- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi

- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, hem korona virüs tedbirleri hem de ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi.

- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi
27.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:32

- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, hem korona virüs tedbirleri hem de ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Kapalı ürünlerde etiket ve ambalaj kontrolü yapan ekipler, et ve süt ürünlerinden numuneler alarak Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu kontrol etmek için ürünleri laboratuvara götürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Çin'in Vuhan kentinde orta çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek için alınan tedbirler ile Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı. Denetimler kapsamında markette bulunan şarküteri, meyve ve sebze, kapalı ambalajlı ürünler ile unlu mamuller denetlendi. İlaç miktarını kontrol etmek için sebzelerden, Türk Gıda Kodeksi uygunluğu kontrolü için de et ve süt ürünlerinden numuneler alan ekipler, reyonlarda kapalı olarak bulunan ürünlerin etiket ve ambalajlarını kontrol etti.

Denetimler kapsamında açıklamalarda bulunan Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yurt genelinde korona virüs tedbirleri ile ramazan öncesi ve ramazan ayı içerisindeki denetimlerin devam ettiğini belirtti.

İşletmelerde öncelikli olarak hijyen tedbirlerini denetlediklerini ifade eden Korkmaz, "Hijyenin ardından da ürünlerin içeriği, Türk Gıda Kodeksine uygunluğu kontrol ediliyor. Et ve süt ürünlerinden numuneler aldık. Aldığımız peynir numunesinde herhangi bir katkı maddesi olup olmadığı, içinde bitkisel yağ olup olmadığıyla ilgili mikrobiyolojik incelemeler yapılacak. Yine aynı şekilde şarküteriden aldığımız kıymadaki yağ oranına, hangi hayvana ait olduğuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Manav grubundan vatandaşların en çok tükettiği 7 - 8 ürünü alarak ilaç kalıntılarına bakılacağını bildiren Korkmaz, her market grubundan değişik ürünlere de bakıldığını aktardı.

Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin yıllık denetim programı olduğunu vurgulayan Korkmaz, denetimlere ilave olarak Alo Gıda 174 ve Whatsapp ihbar hattına gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini söyledi.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 200 gıda denetim personeliyle birlikte 2020 yılının başından itibaren 4 aylık süreçte yaklaşık 25 bin işletmede denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Korkmaz, "Denetimleri daha da yoğunlaştırdık ama korona virüs dolayısıyla rehberlik hizmetlerini de ön planda tutuyoruz. İşletmelerin ve vatandaşların uyması gereken hususlar var" dedi.

Ankara genelinde 2020 yılı içinde 25 bin işletmeye yapılan gıda denetimlerinin bin 400'ünde olumsuzluk tespit ettiklerini kaydeden Korkmaz, işletmelerin bir kısmına yaklaşık 1 milyon 800 bin liralık para cezası uygulandığını, bir kısmına da eksiklerin giderilmesi için süreler verildiğini söyledi. Korkmaz, eksikleri gideren işletmelerin tekrardan kontrol edildiğini aktardı.

Korkmaz, vatandaşların, alışveriş yaparken gördükleri olumsuzlukları bakanlık bünyesinde kurulan Alo Gıda 174 hattına ve whatsapp ihbar hattına yönlendirmesini söyledi.

"Tedarikte problem yok"

İşletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ise, bakanlık tarafından alınan tedbirlere uyduklarını ve mağazada yüksek ölçüde hijyen koşullarına önem verdiklerini söyledi.

Kesimal, ürün tedariklerinde bir problem yaşanmadığını belirtti.

- Marketlere Ramazan ve COVID-19 denetlemesi

Kaynak: İHA

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