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Marketlere raf ve stok denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Marketlere raf ve stok denetimi

Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapıldı.

Kent merkezinde marketlerde etiket kasa fiyat uygunluğu ve raf ve stok durumu incelemesi yapıldı. İnceleme sonunda kurallara riayet etmeyen marketlere tutanak tutuldu. Öte yandan denetimler hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce ilimiz şehir merkezinde yapılan market işletmeler denetimleri neticesinde; işletmelerde satışa arz edilen ürünlerin etiket-kasa fiyat uygunluğu ile raf ve stok durumları kontrol edilmiş olup, konu ile ilgili tutanak tanzim edilip, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiştir. İşletmelere denetimlerin devam edeceği ve yürürlükte olan yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeleri hususunda uyarılar yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK

Marketlere raf ve stok denetimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Zonguldak, İnceleme, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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