MARKETLERE 'ETİKET' DENETİMİ

Hendek Belediyesi Zabıta ekipleri vatandaşların hak ve hukukunun korunmasına yönelik marketlere fiyat/etiket denetimi yaparken, fırınlarda ekmek gramajlarını düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.

DÜZENLİ VE ARALIKSIZ

Hendek Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik düzenli olarak devam eden fiyat/etiket denetimleri yoğunlaştırıldı. Ekipler denetimler esnasında ayrıca marketlerin diğer kurallara uyulup uyulmadığını titizlikle incelerken bu aşamada vatandaşlardan gelen tüm talepleri ciddiyetle değerlendiriliyor.

TEK TEK İNCELENİYOR

Marketlerde etiket fiyatlarını tek tek inceleyerek kayıt altına alan ve kasa karşılaştırması yapan ekipler, fahiş fiyat denetimleriyle vatandaşların hakkının korunmasını için mücadelesini sürdürüyor. Ekipler ayrıca fırınlarda gramaj kontrolleri yaparak denetimlerine devam ediyor.

DEVAM EDECEK

Hendek Belediyesinden yapılan açıklamada, " Ekiplerimizin gıda ve gıda ürünü satışı yapan işyerlerine yönelik kanuni mevzuatlar çerçevesinde verilen yetkiler doğrultusunda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.

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