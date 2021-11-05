Marketlere dadanan gasp zanlısı yakalandı

MALATYA (İHA) - Malatya'da aynı gün 3 markete girerek bıçak tehdidiyle yaklaşık 11 bin 500 TL parayı gasp eden şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde belirli aralıklarda 3 ayrı markette bıçak tehdidiyle toplamda 11 bin 330 TL paranın gasp edildiği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri

şüpheli şahsı yakalamak üzere çalışma başlattı. Şüphelinin son olarak görüldüğü Fahri Kayahan Caddesi üzerine yoğunlaşan ekipler belirli aralıklarla kıyafet değiştiren şüpheliyi kısa süre içerisinde olaylarda kullandığı suç aletiyle birlikte Mıhlıdut Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - MALATYA

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