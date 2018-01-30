Marketlerden İçki Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı
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Marketlerden İçki Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Samsun’da 2 ayrı marketten içki ve deterjan çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Marketlerden İçki Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Samsun'da 2 ayrı marketten içki ve deterjan çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı markete müşteri gibi girip birinden 3 şişe viski ve 3 kutu enerji içeceği ile diğerinden de 2 şişe votka ve çamaşır deterjanı çaldığı iddia edilen Y.U.(21), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandığı öğrenilen Y.U., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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