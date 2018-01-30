Marketlerden İçki Çalan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da 2 ayrı marketten içki ve deterjan çaldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı markete müşteri gibi girip birinden 3 şişe viski ve 3 kutu enerji içeceği ile diğerinden de 2 şişe votka ve çamaşır deterjanı çaldığı iddia edilen Y.U.(21), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandığı öğrenilen Y.U., polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.U., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN