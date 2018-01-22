Marketlerden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da iki ayrı marketten içki, içecek, meyve, ceviz ve deterjan çaldıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Denizevleri Mahallesi ile Mimar Sinan Mahallesi'nde 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı marketten 3 şişe viski, 2 şişe votka, 3 kutu enerji içeceği, çamaşır deterjanı, mandalina ve ceviz çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili H.G.(19) ve D.T.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerin evlerinde yapılan aramada çalıntı deterjan, mandalina ve cevizler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN