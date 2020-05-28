'Marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlemesi şart'
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'Marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlemesi şart'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), geçtiğimiz ramazan ayı boyunca da devam eden Korona virüs pandemisi sürecinin başından beri, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu market ürünlerinin fiyatlarına yapılan artışlar konusunda şeffaf ve detaylı denetleme yapılmasını talep ediyor.

'Marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zinciri denetlemesi şart'
28.05.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:22

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün:

TPF Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, pandemi ilanından itibaren tüketiciye en uygun fiyatları sunmaya özen gösterdiklerini fakat özellikle ramazan ayı içerisinde sebze meyvede görülen fiyat değişikliklerinin aracı firmaların uyguladıkları fiyatlardan kaynaklandığını belirtti. Düzgün, TPF olarak geçen ay içinde tedarik zincirinde yer alan tüm aracıların oluşan fiyatlardaki gerçek payının anlaşılması adına Ticaret Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na tedarik zincirinin detaylı şekilde denetlenmesi için başvuruda bulunduklarını hatırlatarak bu sayede tüketicinin hak ettiği fiyat politikasının sağlanabileceğini iletti.

Organize perakendenin en büyük çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan yoğun gündemde tüm yurtta alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların temel ihtiyaç ürünlerine hızlı ve kesintisiz erişim sağlaması ve alım gücünü olumsuz etkileyecek ürün fiyatlarındaki gereksiz artışlara yönelik tedbir çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu dönemde halkı mağdur etmeyecek bir fiyat politikası uygulamaya çalıştıklarını belirten TPF Başkanı Ömer Düzgün, üretim-satış zincirinin son halkası olarak tüketici karşısında üretici ve aracı firmaların uyguladıkları zamların sorumlusu olarak görüldüklerini, bu durumun incelenmesi için yetkili mercilerden araştırma talep ettiklerini söyledi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Tedarik zincirinin ilk halkası olan üreticilerin, hallerin ve lojistik firmalarının ürün ve hizmet fiyatlarında artış gerçekleştirmesi, yerel marketlerimizi bu doğrultuda artan maliyetler sebebiyle fiyat düzenlemesi yapmaya zorunlu olarak yönlendirmektedir. Bu nedenle perakende mağazaları, tüketicinin gözünde fiyat artışlarının sorumlusu olarak algılanmaktadır. Oluşan bu algının gerçeği yansıtmadığı tedarik zincirinin tüm aşamalarında gerçekleştirilecek denetimlerle tespit edilebilecektir.

Biz vatandaşlarımızın gereksinimlerini milli seferberlik ruhuyla karşılamaya gayret ederken tedarik zincirinde buz dağının altı olarak nitelendirdiğimiz, üretim, lojistik sektörleriyle birlikte sebze-meyve hallerinin ürün fiyatlarında artış yapması perakende sektörünü mağdur etmektedir. Tüketicinin tepkisinin doğrudan perakendecilere yönelmesi kamuoyunda bizlere yönelik olumsuz algılara sebebiyet vermektedir. Vatandaşımızın bütçesinden çıkacak haksız her kuruşun takipçisi olmak için perakendeciler olarak iç denetim mekanizmamızı sürecin ilk gününden bu yana takip ediyoruz. İç denetimde sağladığımız hassasiyeti bir manada çözüm ortaklarımız olan üreticilerden, lojistik firmalarından ve sebze meyve hallerinden de bekliyoruz. Ülke ekonomimizin ve vatandaşımızın refahı için tedarik zincirinin tüm aktörlerini milli birlik ve seferberliğe davet ediyorum. Devletimizin karar verici mekanizmasının da tedarik zincirinde fırsatçılık yapanları ayıklamasını temenni ediyor ve "olağanüstü pandemi sürecinden normalleşme sürecine geçtiğimiz bu günlerde, halkımıza en kaliteli ürünü ve en iyi hizmeti sunmakla mükellef olan üretici-satış zincirinin tüm halkalarını oluşturan paydaşlarımızla kenetlenerek bu amaç etrafında çalışmalarımızı sürdürmeyi arzu ediyoruz".

Keyfi fiyat artışı varsa biz bunun takipçisiyiz

Başkan Düzgün daha önceki dönemde yaptığı açıklamada aşağıdaki bilgileri paylaşmıştı: "Topraktan ya da üretim hattından çıkan, bakliyat, ay çiçek yağı, taze sebze-meyve, gıda ve temizlik ürünleri dâhil herhangi bir ürün, bizim raflarımıza gelene kadar pek çok aracı kişi/kuruluştan geçmektedir. Özellikle, yerel perakendeciler olarak, bu zincirin her halkasında bulunan ve bu işten para kazanan hal ve dağıtım şirketleri gibi aracı kuruluşları hiçbir zaman göz ardı etmeden, direkt üreticiden satın alma yapmak yerine sistemin tüm paydaşlarının işlevselliğini koruması adına devamlılığını sağlamaya özen gösteriyoruz. Biz işimize bu kadar hassasiyetle yaklaşırken, keyfi şekilde gerçekleştirilen bir fiyat artışı varsa biz bunun takipçisiyiz. Ekonominin temel verilerinden biri olan arz-talep dengesine göre fiyatların oluştuğu, rekabetin en üst noktada olduğu, tüketici sadakatinin kalmadığı, alışkanlıkların hızla değiştiği bir dünyada hiçbir perakendeci durduk yere fiyat artısı yapmaz. Fiyat değişimlerinde tedarik zincirinin tamamına bakmak ve sebep-sonuç ilişkilerini incelemek lazım. Bizleri zor durumda bırakan ve kamuoyunda oluşabilecek "perakendecilerin krizi fırsata çevireceğine" yönelik olumsuz algının önüne geçmek adına, ürün fiyatlarına yönelik tedbir ve düzenlemelerin üretici ve lojistik sektörlerini de kapsayacak şekilde tedarik zincirinin tüm aşamalarında hayata geçirilmesini talep etmek üzere, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na başvurularımızı yaptık. Pandemi süreci devam ederken, mübarek Ramazan ayında oluşan bu durum karşısında, başta ülke ekonomimiz olmak üzere vatandaşlarımızın ve perakendecilerin bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamayı görev biliyor ve adımlarımızı buna göre atıyoruz. Yerel marketler olarak, üretici ve halden gelen fiyatları tolere etmek adına karlılığımızdan feragat edecek şekilde sebze ve meyveyi müşterilerimize en uygun fiyatla sunuyoruz ve sunmaya devam etmek için de elimizden geleni yapıyoruz."

"Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren binlerce üyesiyle milyonlarca müşterisini ağırlıyor"

Kaynak: Bültenler

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