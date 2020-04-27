Marketlerde Ramazan ve Covid-19 denetimi
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Marketlerde Ramazan ve Covid-19 denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, hem korona virüs tedbirleri hem de Ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi.

27.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:40
Marketlerde Ramazan ve Covid-19 denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, hem korona virüs tedbirleri hem de Ramazan ayı dolayısıyla marketlerde denetim gerçekleştirdi. Kapalı ürünlerde etiket ve ambalaj kontrolü yapan ekipler, et ve süt ürünlerinden numuneler alarak Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğunu kontrol etmek için ürünleri laboratuvara gönderdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Çin'in Vuhan kentinde orta çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek için alınan tedbirler ile Ramazan ayının gelmesi dolayısıyla gıda denetimlerini artırdı. Denetimler kapsamında markette bulunan şarküteri, meyve ve sebze, kapalı ambalajlı ürünler ile unlu mamuller denetlendi. İlaç miktarını kontrol etmek için sebzelerden, Türk Gıda Kodeksi uygunluğu kontrolü için de et ve süt ürünlerinden numuneler alan ekipler, reyonlarda kapalı olarak bulunan ürünlerin etiket ve ambalajlarını kontrol etti.

Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla yurt genelinde korona virüs tedbirleri ile Ramazan öncesi ve Ramazan ayı içerisinde denetimlerin devam ettiğini belirtti. İşletmelerde öncelikli olarak hijyen tedbirlerini denetlediklerini ifade eden Korkmaz, "Hijyenin ardından da ürünlerin içeriği, Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu kontrol ediliyor. Et ve süt ürünlerinden numuneler aldık. Aldığımız peynir numunesinde herhangi bir katkı maddesi olup olmadığı, içinde bitkisel yağ olup olmadığıyla ilgili mikrobiyolojik incelemeler yapılacak. Yine aynı şekilde şarküteriden aldığımız kıymadaki yağ oranına, hangi hayvana ait olduğuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Manav grubundan vatandaşların en çok tükettiği 7-8 ürünü alarak ilaç kalıntılarına bakılacağını belirten Korkmaz, her market grubundan değişik ürünlere bakıldığını aktardı. Bakanlık ve İl Müdürlüklerinin yıllık denetim programı olduğunu vurgulayan Korkmaz, denetimlere ilave olarak Alo Gıda 174 ve Whatsapp ihbar hattına gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini söyledi. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak 200 gıda denetim personeliyle birlikte 2020 yılının başından itibaren 4 aylık süreçte yaklaşık 25 bin işletmede denetim gerçekleştirdiklerini aktaran Korkmaz, "Denetimleri daha da yoğunlaştırdık ama korona virüs dolayısıyla rehberlik hizmetlerini de ön planda tutuyoruz. İşletmelerin ve vatandaşların uyması gereken hususlar var" dedi.

Ankara genelinde yıl içinde 25 bin işletmeye yapılan gıda denetimlerinin bin 400'ünde olumsuzluk tespit ettiklerini kaydeden Korkmaz, işletmelerin bir kısmına yaklaşık 1 milyon 800 bin liralık para cezası uygulandığını, bir kısmına da eksiklerin giderilmesi için süreler verildiğini söyledi. Korkmaz, eksikleri gideren işletmelerin tekrardan kontrol edildiğini aktardı.

Korkmaz, vatandaşların alışveriş yaparken gördükleri olumsuzlukları bakanlık bünyesinde kurulan Alo Gıda 174 hattına ve Whatsapp ihbar hattına bildirmelerini istedi.

"Tedarikte problem yok"

Ekiplerin denetim yaptığı işletmenin Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ise, bakanlık tarafından alınan tedbirlere uyduklarını ve mağazada yüksek ölçüde hijyen koşullarına önem verdiklerini söyledi. Kesimal, ürün tedariklerinde bir problem yaşanmadığını da belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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