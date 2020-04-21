Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu
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İstanbul, Güncel

Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu

İSTANBUL'lar 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu.

21.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:29
Marketlerde metrelerce kasa kuyruğu oluştu
İSTANBUL'lar  4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk oluşurken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi. 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti. Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu. İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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