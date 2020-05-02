Marketlerde korona denetimi
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Marketlerde korona denetimi

02.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:04

Marketlerde korona denetimi Afyonkarahisar'da marketler Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Marketlerde korona denetimi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da marketler Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle Afyonkarahisar'da İl Sağlık Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketlerde denetimler yapılıyor. Özellikle marketlerde maske kullanımı, manav reyonlarında eldivensiz satış yapılıp yapılmadığı ve açıkta gıda ürünlerinin olup olmadığı gibi hususlarda denetim yapan ekipler, herhangi bir olumsuzlukta ise görevlilerini uyardı. Maskesiz kesinlikle hiçbir müşterinin kabul edilmeyeceği yönünde görevlileri uyaran ekipler, manav reyonlarında sebze ve meyvelerin ya paketlenmiş halde yada eldivenle satışının yapılabileceğini bildirdi.

Ekipler ayrıca Ramazan ayı dolayısıyla açıkta ekmek ve pide satışının yapılamayacağını ve faş fiyattan ürün satışı yapılırsa cezai işlem uygulanacağını görevlilere bildi. Afyonkarahisar'da yerel bir market zincirini denetleyen ekipler, ayrıca yardım kolilerinin de kontrolünü gerçekleştirdi.

Marketlerde korona denetimi

Kaynak: İHA

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