Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW
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Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW

New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.

04.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:19
Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW

'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW
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