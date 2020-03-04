Marketlerde kişisel temizlik ürünleri tükendi - NEW
New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.
04.03.2020 22:17 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:19
New York'ta bazı marketlerde koronavirüs salgını nedeniyle kişisel temizlik ve hijyen ürünleri tükendi.
- Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
- Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA