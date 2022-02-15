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Marketlerde KDV indirimi denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Marketlerde KDV indirimi denetimleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri marketlerde sıkı bir denetim başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri marketlerde sıkı bir denetim başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili karar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, uygulamanın yürürlüğe girmesinin hemen ardından sahaya inerek sıkı bir denetim başlattı.

Zincir marketler başta olmak üzere ilçedeki tüm marketleri kapsayacak şekilde yapılan denetimler aralıksız sürerken, bu denetimlerin kamu yararı gözetilerek yoğun bir şekilde ve hassasiyetle devam edeceği ifade edildi. Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar için gerekli işlemler yapılarak kamuoyu ile paylaşılacağı da yapılan açıklamada belirtildi.

Zabıta ekiplerinin sürdürdüğü denetimlerde; KDV indiriminin etiketlere yansıtılıp yansıtılmadığı, kasa-etiket uyuşmazlığı ve fahiş fiyat konularında gerekli kontroller yapılıyor. - BURSA

Marketlerde KDV indirimi denetimleri başladı

Marketlerde KDV indirimi denetimleri başladı

Marketlerde KDV indirimi denetimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, İnegöl Belediyesi, cumhurbaşkanı, Zabıta, Ekonomi, Haberler

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