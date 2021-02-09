Marketlerde hangi ürünler poşetlenecek? Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?

Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak. Peki, Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?