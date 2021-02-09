Marketlerde hangi ürünler poşetlenecek? Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?
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Marketlerde hangi ürünler poşetlenecek? Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?

09.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:22
Marketlerde hangi ürünler poşetlenecek? Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?

Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek, açık alanlarda satılamayacak. Peki, Marketlerde poşetlenecek olan sebze ve meyveler hangileri?

Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı. Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Peki, Marketlerde hangi ürünler poşetlenecek?

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER POŞETLENECEK?

Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 11:22:27. #1.14#
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