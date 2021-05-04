Marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde giyim ve aksesuar ürünleri satışı yasak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde giyim ve aksesuar ürünleri satışı yasak?

Marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde giyim ve aksesuar ürünleri satışı yasak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerde bazı ürünlerin satışlarına kısıtlama getirildi. Buna göre marketlerde hangi ürünlerin satışlarına kısıtlama getirilecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Marketlerde satışına kısıtlama getirilen ürünler arasında giyim ve aksesuar da var. Peki giyim ve aksesuar satışı yasak mı? Marketlerde giyim ve aksesuar satılmayacak mı?

İçişleri Bakanlığı market genelgesinin ardından giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı, hangi marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasak olacak merak edildi. Peki, marketlerde giyim ve aksesuar satılmayacak mı? Marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasak? Giyim ve aksesuar satışı ne zaman yasaklanacak? Detaylar haberimizde.

MARKETLERDE GİYİM VE AKSESUAR SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Buna göre marketlerde giyim ve aksesuar satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA YASAKLAMA GETİRİLECEK?

Yayımlanan genelgeye göre marketlerde:

- Alkollü ürün

- Elektronik eşya

- Oyuncak

- Kırtasiye

- Giyim ve aksesuar

- Ev tekstili

- Oto aksesuar

- Bahçe malzemeleri

- Hırdavat

- Züccaciye

- vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Buna göre merketlerde:

- Temek gıda ürünleri

- Temizlik ürünleri

- Hayvan yemi, mamaları

- Kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)

satılabilecek.

HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLDİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

- 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri(parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

- Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Hülya Avşar Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ali Tandoğan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marketlerde giyim ve aksesuar satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde giyim ve aksesuar ürünleri satışı yasak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 20:02:16. #1.16#

title