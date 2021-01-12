Marketlerde gıda sıkıntısı başladı
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Marketlerde gıda sıkıntısı başladı

12.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:48

Boş reyonlardan görüntüler Ispanya'nın başkenti Madrid'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından soğuk hava dalgası nedeniyle kamyonların yolda kalmasından kente gıda ürünleri girişi durdu.

Boş reyonlardan görüntüler Ispanya'nın başkenti Madrid'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından soğuk hava dalgası nedeniyle kamyonların yolda kalmasından kente gıda ürünleri girişi durdu. Madridlilerin marketlerde özellikle sebze, meyve, et, balık reyonlarını boşalttığı görüldü.

Marketlerde gıda sıkıntısı başladı
Marketlerde gıda sıkıntısı başladı
Marketlerde gıda sıkıntısı başladı
Marketlerde gıda sıkıntısı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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