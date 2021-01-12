Marketlerde gıda sıkıntısı başladı

Boş reyonlardan görüntüler Ispanya'nın başkenti Madrid'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından soğuk hava dalgası nedeniyle kamyonların yolda kalmasından kente gıda ürünleri girişi durdu.

Boş reyonlardan görüntüler Ispanya'nın başkenti Madrid'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve ardından soğuk hava dalgası nedeniyle kamyonların yolda kalmasından kente gıda ürünleri girişi durdu. Madridlilerin marketlerde özellikle sebze, meyve, et, balık reyonlarını boşalttığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli