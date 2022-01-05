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Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor

Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile Adıyaman İl Ticaret Müdürlüğü personeli, şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirdi. Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini vurguladı. - ADIYAMAN

Marketlerde fiyat denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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