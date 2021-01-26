Marketlerde fiyat denetimi
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Marketlerde fiyat denetimi

26.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:08
Marketlerde fiyat denetimi

Yozgat'ta temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde denetim yapıldı.

Yozgat'ta temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla marketlerde denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü, basında yer alan ve vatandaşlardan başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışlarının olduğuna yönelik şikayetler üzerine marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Market raflarında ürünlerin satış fiyatlarını kontrol eden ekipler, rakamları not aldı.

Market müşterisi İsmail Açıkgöz, ürün fiyatlarının sürekli yükseldiğini belirterek, denetimlerin artması ve fiyatların kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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