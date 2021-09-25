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Marketlerde fahiş fiyat denetiminde müfettişler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marketlerde fahiş fiyat denetiminde müfettişler harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurmuştu; marketlerde fahiş fiyat denetimleri ile ilgili adımlar atılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurmuştu; marketlerde fahiş fiyat denetimleri ile ilgili adımlar atılmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı, 5 büyük zincir marketlerde fiyat denetimleri yapmak üzere ticaret müfettişleri görevlendirdiğini açıkladı.

Müfettişler, market market gezip yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki ürünlerde Fahiş Fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespit edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaş tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetlerin dikkate alındığını anımsatılarak 81 ilde yapılacak denetimlerde Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada " Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." İfadelerine yer verildi.

Haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin ila 100 bin ; stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin ila 545 bin liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanıyor. Bakanlık, vatandaş başvuruları ve resen yapılan çalışmalar neticesinde denetimlerini gerçekleştiriyor..

Gelir İdaresi Başkanlığı da stokçuluk yapanları yakından takip ediyor. Başkanlık, Vergi İletişim Merkezinde 189 ihbar hattı kurdu. İnternet sitesinde de "Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk İhbar Bildirimi" menüsünü de devreye aldı. Vatandaşlar, bu kanallarla ihbarda bulunarak şikayetlerini dile getirebilecek.

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