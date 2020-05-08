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Marketlerde cerrahi maske satışı başladı

Marketlerde cerrahi maske satışı başladı
08.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:40

Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı.

Cerrahi maskeler bugün itibariyle İstanbul'da eczane, medikaller ve online platformlara ek olarak marketlerde de satılmaya başladı. Tanesi 85 kuruştan 50 adetlik bir adet maske kutusu 42,5 lira satış ücretiyle raflarda yerini aldı. Uygulamanın önümüzdeki hafta büyükşehirlerden başlamak üzere diğer illerdeki marketlerde de başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında salgınla mücadelede normalleşme süreci ile ilgili yol haritası belirlenmişti. Bu kapsamda alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin ücretli olarak market, eczane, medikal mağazalarda ve online platformalarda satılması mümkün hale gelmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle günlük hayatın bir parçası haline gelen maskeler; marketlerde tüketiciyle buluşuyor. Bugüne kadar ücretsiz olarak eczanelerden temin edilen maskelere daha kolay ulaşılabilmesi için market, eczane ve medikal mağazalardan da ücretli olarak alınabilecek. Vatandaşların maske alırken mağdur olmaması ve maskeye daha kolay ulaşılabilmesi için ise tavan fiyat 1 lira olarak belirlendi.

"Tanesi 85 kuruşa denk geliyor, bir kişi en fazla 3 paket alabilir"

Zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, hijyen ve güveni ön planda tuttuklarını söyleyerek, "Maskeleri kendi kutularında müşterilere sunuyoruz. Bir kutuda 50 adet maske bulunuyor. Önümüzdeki hafta 10'lu paketleri de elimize ulaşacak. Maskenin tanesi 85 kuruşa satılıyor. Herkesin maskelere ulaşabilmesi açısından bir kişi en fazla 3 paket maske alabiliyor. Müşterilerin maskelere talebi bugün yoğun. Maskelerde herhangi bir stok problemimiz yok. Bu anlamda tedarikçilerimizle sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Dün itibariyle 5 milyon adet maske bağlantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Marketlerde ve eczanelerde maskelerin satılması çok güzel oldu"

Maske satın almaya gelen Kadir Can isimli vatandaş, maskelerin marketlerde satılmaya başlamasının güzel bir gelişme olduğunu belirterek, "Maske almaya geldim. Marketlerde ve eczanelerde maskelerin satılması çok güzel oldu. Ücretsiz maske konusunda bazı vatandaşlara mesaj gitti. Mesaj ulaşmayan vatandaşlar da marketlerden alabilecek. Daha iyi oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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