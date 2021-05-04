Marketlerde alkollü ürün satışı yasak mı? Tüm marketlerde alkollü ürün satışı yasak mı? Alkollü ürün satışı ne zaman yasaklanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerde bazı ürünlerin satışlarına kısıtlama getirildi. Buna göre marketlerde hangi ürünlerin satışlarına kısıtlama getirilecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Marketlerde satışına kısıtlama getirilen ürünler arasında alkollü ürün de var. Peki alkollü ürün satışı yasak mı? Marketlerde alkollü ürün satılmayacak mı?

İçişleri Bakanlığı market genelgesinin ardından alkollü ürün satışı yasaklandı mı, hangi marketlerde alkollü ürün satışı yasak olacak merak edildi. Peki, marketlerde alkollü ürün satılmayacak mı? Marketlerde alkollü ürün satışı yasaklandı mı? Hangi marketlerde alkollü ürün satışı yasak? Alkollü ürün satışı ne zaman yasaklanacak? Detaylar haberimizde.

MARKETLERDE ALKOLLÜ ÜRÜN SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Buna göre marketlerde alkollü ürün satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINDA YASAKLAMA GETİRİLECEK?

Yayımlanan genelgeye göre marketlerde:

- Alkollü ürün

- Elektronik eşya

- Oyuncak

- Kırtasiye

- Giyim ve aksesuar

- Ev tekstili

- Oto aksesuar

- Bahçe malzemeleri

- Hırdavat

- Züccaciye

- vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Buna göre merketlerde:

- Temek gıda ürünleri

- Temizlik ürünleri

- Hayvan yemi, mamaları

- Kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)

satılabilecek.

HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLDİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

- 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri(parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

- Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.