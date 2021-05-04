Marketlerde alkol satışı yasak mı? Marketlerde yasak olan ürünler nelerdir? Hangi ürünler satılmayacak?

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerde bazı ürünlerin satışlarına kısıtlama getirildi. Buna göre marketlerde hangi ürünlerin satışlarına kısıtlama getirilecek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Marketlerde alkol satışı yasak mı? Marketlerde yasak olan ürünler nelerdir? Hangi ürünler satılmayacak? Marketlerden hangi ürünler satılabilecek, hangi ürünler satılamayacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Hangi ürünlerde satış kısıtlaması olacak? Hangi ürünlerin satışı serbest olacak? Hangi ürünler satılabilecek? Peki, Marketlerde alkol satışı yasak mı? Marketlerde yasak olan ürünler nelerdir? Hangi ürünler satılmayacak? Marketlerden hangi ürünler satılabilecek, hangi ürünler satılamayacak? İşte detaylar haberimizde…

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILMAYACAK? SATIŞINDA KISITLAMA OLACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; marketlerde daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Yayımlanan genelgeye göre marketlerde:

• - Alkollü ürün

• - Elektronik eşya

• - Oyuncak

• - Kırtasiye

• - Giyim ve aksesuar

• - Ev tekstili

• - Oto aksesuar

• - Bahçe malzemeleri

• - Hırdavat

• - Züccaciye

• - vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLERDE HANGİ ÜRÜNLER SATILABİLECEK?

7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Buna göre marketlerde:

• - Temek gıda ürünleri

• - Temizlik ürünleri

• - Hayvan yemi, mamaları

• - Kozmetik ürünler (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç)

satılabilecek.

HANGİ ÜRÜNLERİN SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLDİ?

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

- Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

- 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri(parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

- Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK? SAAT KAÇTA KAPANACAK?

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.