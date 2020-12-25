Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı

25.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:23
Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı

Marketler zincirinin 38 ilde bulunan şubelerindeki kilitli dolaplardan hırsızlık yapan zanlı Karaman'da yakalandı.

Marketler zincirinin 38 ilde bulunan şubelerindeki kilitli dolaplardan hırsızlık yapan zanlı Karaman'da yakalandı.

Marketler zincirinin kentteki şubesinde bulunan kilitli dolaptan cep telefonu çalınması üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin aynı markette daha önce çalışan Doğan Ş. (34) olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının benzer yöntemle marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden cep telefonu ve elektronik eşya çaldığını tespit etti.

Şüphelinin Karaman'a geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Doğan Ş'yi kendi fotoğrafını yapıştırdığı kardeşinin kimliğiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli Doğan Ş'nin, marketin dolabından cep telefonunu çalarak cebine koyması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Hulusi Akar İsmail Demir Süleyman Soylu
Magazin Burak Özçivit Seren Serengil Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Vitor Hugo Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marketler zincirinin 38 ildeki şubelerinden hırsızlık yapan eski çalışanı yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:26:33. #1.15#
title