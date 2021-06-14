Marketler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021

Kademeli normalleşmenin ikinci etabının 1 Haziran itibariyle başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri de merak edilmeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesinde marketler ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki, hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta kapanıyor 14 Haziran 2021? Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri 2021

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Pandemi nedeniyle pek çok alanda tedbirler alınıyor. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri bunlara göre uygun düzenleniyor. Peki hafta içi marketler saat kaça kadar açık 2021?

MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Bireyler marketlerin çalışma saatleri ile ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Hafta içi marketlerin saat 09.00-21.00 arasında açık.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?



İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketler ilgili şu ayrıntılar bulunuyor; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.