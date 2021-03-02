Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? (Güncel) Market ve bakkalların çalışma saatleri değişti mi? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle, market ve bakkalların çalışma düzeninde değişikliğe gidildi. (Güncel) Market ve bakkalların çalışma saatleri değişti mi? A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler ve bakkalların çalışma saatleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerde vatandaşlar, Bakanlık tarafından belirtilen saat aralıklarında ikamet ettikleri yere yakın işletmelerden alışverişlerini gerçekleştirebiliyor. İşte Bakanlık genelgesinde belirtilen market çalışma saatleri…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

* Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

* Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

* Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

* Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

* Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ancak sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.