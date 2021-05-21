Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaçta açılıyor?

Tam kapanma döneminden sonra kademeli normalleşme dönemine geçildi. Bu noktada "Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaçta açılıyor?" Soruları kafa karışıklığı nedeniyle merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri merak konusu. İşte marketlerin çalışma saatleri detayları...

Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler kaça kadar açık? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kademeli normalleşme dönemi uygulanıyor. Kademli normalleşme döneminde marketlerin çalışma saatleri ise merak konusu. Hafta içi ve hafta sonu marketlerin açık olduğu saatler araştırılıyor. Hafta içi bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? İşte, hafta sonu ve hafta içi bugün bakkalların marketlerin açılış kapanış saatleri 2021

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21.00-05.00 arasında oldu. Marketlerin çalışma saatlerinin ise 09.00-20.00 olması bekleniyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detay yer aldı; "Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecektir

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.