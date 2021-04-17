Marketler saat kaçta açılıyor? 17 Nisan Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketlerin açılış saa

İki haftalık kısmi kapanma kararlarından sonra vatandaşlarımız hafta sonu marketler açık mı? sorusunu soruyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında marketler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketleri açık mı? Hafta sonu marketlerin açılış saati nedir? Marketler saat kaçta açılıyor? 17 Nisan Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler saat kaçta açılıyor?

İki haftalık kısmi kapanma kararlarından sonra vatandaşlarımız hafta sonu marketler açık mı? sorusunu soruyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında marketler belirli saatlerde hizmet vermeye devam edecek. Peki, Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler açık mı? Hafta sonu marketleri açık mı? Hafta sonu marketlerin açılış saati nedir? Marketler saat kaçta açılıyor? 17 Nisan Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi Pazar marketler saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketlerin açılış saatleri neler? BİM saat kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde…

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

* Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.

2021 BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkallar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

#EVDEKAL