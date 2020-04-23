Marketler saat 14.00'da kepenklerini indirdi Yeni tip Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23-24 Nisan'da 09.00'da açılan market ve bakkallar, saat 14.00 itibariyle kepenk kapattı.

Yeni tip Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23-24 Nisan'da 09.00'da açılan market ve bakkallar, saat 14.00 itibariyle kepenk kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamında Ramazan ayında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 23-24 Nisan'da marketlerin 09.00-14.00 saatleri arasında açık kalması kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında oturdukları yerlere yakın marketlere giden vatandaşlar alışverişlerini tamamladı. Marketler saatin 14.00'ü bulması ile kepenklerini indirdi.

Esnaf Bülent Gönül, "Sabah saat 09.00'da açtık. Şimdi 14.00'da kapatıyoruz. Kepengi indiriyorum. Önemli olan sağlık. Devlet gerekli bilgileri vermişti. Devletin verdiği bilgiye uyuyoruz" diye konuştu. Bakkal kapanmadan son alışverişi yapan bir vatandaş, "Yarın da açıkmış. Bugünlük ihtiyacımızı aldık. Yarın da idare edemezsem tekrar gelir alırım. Gerekli bir uygulama" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA