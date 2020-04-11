Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
11.04.2020 01:59 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:00
Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu
TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.
Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Kaynak: İHA