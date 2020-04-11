Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.

Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle Tekirdağ'da vatandaşlar marketlere hücum etti.

Tekirdağ dahil 30 büyükşehir ve Zonguldak'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat sürecek yasak dolayısıyla hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, marketlere hücum etti. Marketler önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Kaynak: İHA