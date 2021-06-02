Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanıyor?
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Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanıyor?

Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? A101, ŞOK, BİM kaçta kapanıyor?
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Market açılış, kapanış saatleri gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Normalleşmenin ardından sokağa çıkma yasağı 22:00 olarak güncellendi. Bu kapsamda Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor? Online marketler kaça kadar açık?

Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi bugün de binlerce kişinin yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında atılan ikinci adımda bugün binlerce kişi "2 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Market açılış, kapanış saatlerine dair merak edilen konuları arasında yer alıyor. Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

MARKETLERİN AKTÜEL İNDİRİMLERİNDE YENİ NORMALLEŞME KARARI!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

KISITLAMA GÜNLERİNDE İZİN VERİLMEYECEK!

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

Marketler açık mı, bugün bakkallar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros 2 Haziran saat kaça kadar açık? İşte yeni market çalışma saatleri!

ONLINE ALIŞVERİŞTE YENİ KARAR

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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