Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? 19 Mayıs marketler açık mı?

Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? 19 Mayıs marketler açık mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Peki, Marketler saat kaçta kapanıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık?

29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi sona eriyor. 17 Mayıs'ta bitmesi öngörülerek düzenlenen tam kapanma tedbirlerinden sonra uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte, kademeli normalleşmede güncel market çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek.

Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Ancak, sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması bekleniyor.

Marketler, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve saat 17.00'de kapanacak.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE DİĞER AYRINTILAR

İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge yayımladı. Valiliklere gönderilen genelgeye göre Türkiye'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Buna göre hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması, kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması, özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi kararı alındı.

Kreşler ve anaokullarının faaliyetlerine devam edebilmeleri, diğer okul ve sınıf seviyeleri için MEB'in açıklamasına uygun hareket edilmesi kararı alındı.

Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir:- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.

STK, sendika, meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklerine dair kısıtlamanın 1 Haziran'a kadar uzatılması,

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanması, uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasına devam edilmesi...

Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin içerisinde bulunan yeme-içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde) aynı masada aynı anda en fazla 2 kişiye servis açılması kaydıyla hizmet verebilmesi, Kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulması istendi.