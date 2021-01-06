Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı yeni genelge, marketlerde uygulamaya konuldu. Peki, Marketler kaçta kapanıyor, açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? Hafta içi marketler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatlerine ilişkin genelge uyarınca marketler, açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gitti. Bir süredir devam eden bu uygulama neticesinde marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR, KAÇTA AÇILIYOR?

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte market çalışma saatleri de yeniden düzenlenmiş oldu. Markette temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler Marketlerin açılış ve kapanış saatini araştırıyor.

Hafta içi marketler 10.00 ile 20.00 arasında açık.

Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında açık.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.