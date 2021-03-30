Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi marketler kaça kadar açık? Market saatleri değişti mi?

Marketler kaçta kapanıyor? Marketler sonu kaça kadar açık? Cumartesi, Pazar günü marketler saat kaçta kapanıyor? Koronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme dair pek çok önemli açıklamalar detaylandırıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yeni kontrollü normalleşme sürecine ilişkin 81 ilin valiliğine yeni bir genelge gönderildi. Peki, hafta sonu marketler kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, MİGROS yeni market saatleri!

Marketler kaçta kapanıyor? Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte market çalışma saatleri gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında tüm detaylar belli oldu. Hafta içi marketler kaça kadar açık? Marketler hafta içi kaçta açılıyor? Marketler kaçta kapanıyor, 29 Mart marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, MİGROS yeni market saatleri

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

- Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

- Hafta sonlarında ise;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

HAFTA SONU YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi, Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi bekleniyor.