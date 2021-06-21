Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?
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Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık?
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Bugün marketler kaçta kapanıyor, marketler saat kaça kadar açık sorusunun yanıtı merak ediliyor. Hafta içi sokağa çıkma yasağı akşam saatinde başlarken zincir marketlerin çalışma saatleri hafta sonundan farklı oluyor. Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK, Migros, CarrefourSA kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? 21 Haziran Pazartesi sabah saatlerinden itibaren ise market çalışma saatleri binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? sorularının yanıtları merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat 05:00'te bitiyor ve akşam saat 22:00'de başlıyor.

HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

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Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi BİM, A101 ŞOK kaçta kapanıyor? Marketler kaça kadar açık? - Haberler
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