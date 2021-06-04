Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK marketler kaça kadar açık?
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Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK marketler kaça kadar açık?

Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK marketler kaça kadar açık?
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Kabine sonrası "Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? 1 Haziran kararları" Soruları gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesiyle beraber marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Peki hafta içi ve hafta sonu marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte detaylar...

Marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Haziran ayı marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri azaltılan marketlerin ve bakkalların mesai saatleri yine değişti. Normalleşme tedbirlerine göre zincir marketlerin (A101, BİM, ŞOK, MİGROS) çalışma saatleri ne?

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler haftanın yedi günü müşterilerine hizmet vermeyi sürdürecek. Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Marketler sokağa çıkma yasağının saat 22.00'ye kadar sürdüğü hafta içleri, saat sabah 10.00'de açılıp 20.00'ye kadar hizmet verebilecek. Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

MARKET KAMPANYALARINA DİKKAT!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekiyor.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAK MI, SERBEST Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

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Marketler kaçta kapanıyor? BİM, A101, ŞOK marketler kaça kadar açık? - Haberler
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